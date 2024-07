Nova invasão em Guaíra: Forças de segurança são mobilizadas

QUESTÃO AGRÁRIA Indígenas invadem fazenda em Terra Roxa e clima é de tensão

O que todos temiam, se concretizou. No domingo, indígenas de Guaíra e inclusive de outros países como Paraguai e Argentina, invadiram uma propriedade rural localizada em Terra Roxa, município distante cerca de 140 quilômetros de Cascavel. O clima de tensão paira no ar, principalmente com a mobilização de agricultores de várias partes do Oeste do […]