Notas Bandeirada

Spa-Francorchamps

Além de Le Mans, apenas um circuito marcou presença no calendário de todas as temporadas na história do FIA WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, desde 2012. A tradicional e histórica pista de Spa-Francorchamps, localizada na Bélgica e com 7.004 metros de extensão, receberá entre hoje e sábado a 3ª etapa do campeonato de 2024. Com 37 carros e 106 pilotos inscritos, a TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps será realizada no momento em que a ordem de forças nas classes Hypercar e LMGT3 começa a se desenhar. Embalado pela sua primeira vitória no FIA WEC, o curitibano Augusto Farfus encabeça o trio do Team WRT para encarar a TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps. “Vimos que se executarmos uma corrida sem erros a chance de pontuar e chegar na frente é grande. O foco é sempre seguir pontuando em todas as provas e chegar ao fim da temporada lutando pelo título”, declarou Farfus, de 40 anos.

Zini na Truck

Autódromo de Londrina é a pista que marcou o início da carreira de Jaidson Zini nas pistas. Domingo sediará a 3ª etapa da Copa Truck, e piloto cascavelense patrocinada pela Rands a encara como uma dos mais especiais, ao mesmo tempo que se une em corrente de assistência às vítimas das chuvas no RS. Ele prevê um final de semana especial no norte do Paraná, seu estado natal: seus familiares estarão presente.