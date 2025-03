Vereadores também foram alvos de ações; Tiago “vence” a primeira

A Justiça Eleitoral de Cascavel analisou a denúncia e o juiz Osvaldo Alves da Silva julgou improcedente a ação. Na decisão, o magistrado entendeu que a manifestação dos sacerdotes religiosos não foram suficiente para caracterizar abuso no pleito eleitoral de Cascavel. No entanto, a questão não deverá ser “resolvida” por aqui, já que o advogado Marcos Boschirolli, que também cuida da ação, disse que irá recorrer ao TRE-PR.

Gênero

As questões de abuso de poder não foram o único mote judicial das campanhas em Cascavel. A suposta fraude à Cota de Gênero no pleito também foi levada ao judiciário. O PT ingressou com uma ação judicial contra três candidatas que disputar a eleição pelo PMB.

Na a ação, os advogados questionavam a inscrição de três candidatas que, segundo a denúncia, teriam ocorrido ao pleito em Cascavel apenas para cumprir a exigência legal de participação mínima feminina, que demanda que 30% das candidaturas sejam ocupadas por mulheres. As candidaturas, segundo a investigação, não teriam tido a intenção real de competir.

O juiz eleitoral de Cascavel também negou provimento à ação. No entanto, o advogado responsável, Alexsander Beilner, ingressou com um recurso no Tribunal Regional Eleitoral, buscando a reforma da sentença e, por consequência, a cassação do registro de candidatura das três mulheres.