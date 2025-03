Vereadores “elevam o tom” e pressionam Copel sobre aumento da fatura

Cascavel - Os vereadores de Cascavel intensificaram a mobilização contra os aumentos expressivos nas contas de energia elétrica de consumidores cascavelenses. Segundo os parlamentares, desde a instalação dos “medidores inteligentes” por parte da Copel (Companhia Paranaense de Energia), moradores têm enfrentado reajustes incomuns em suas faturas, além de problemas recorrentes na qualidade do fornecimento, especialmente na zona rural.

Entre as ações promovidas pelos parlamentares, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, composta pelos vereadores Everton Guimarães (PMB), Contador Mazutti (PL) e Dr. Lauri (MDB), juntamente com o presidente do Legislativo, Tiago Almeida (Republicanos), convocou uma Audiência Pública para o dia 27 de março. O evento, segundo os parlamentares, servirá para buscar esclarecimentos da Copel.

Além da questão dos valores das contas na área urbana, a Audiência vai debater o fornecimento na zona rural. “Essa realidade impacta diretamente a vida dos moradores, bem como a produção agropecuária, que é fundamental para a economia local”, frisa o requerimento.

Correção de problemas

Horas antes do início da sessão ordinária da Câmara, realizada ontem (11), a Comissão já havia protocolado um ofício à Copel pedindo esclarecimentos sobre a situação e eventual correção de qualquer problema que venha a ser detectado nos medidores, além de outro ofício do presidente da CDC, Everton Guimarães, pedindo providências ao Procon.

Segundo Guimarães, a Copel tem argumentado que o aumento dos valores se deve ao aumento de consumo normal no verão. No entanto, a Comissão quer comparar as informações oficiais da Copel com um estudo a ser feito diretamente com os consumidores. “Estou levantando agora uma pesquisa de um histórico de 2023, 2024 e 2025. Estão falando que é o verão, então vamos comparar as contas de julho até janeiro dos anos anteriores até este ano para ver se tem diferença tão grande de consumo”, disse o parlamentar.

Requerimentos

Durante a sessão ordinária da Câmara de Cascavel, os vereadores apontaram que as queixas dos consumidores vêm se acumulando nos últimos meses. Além disso, os parlamentares aprovaram dois requerimentos. O primeiro deles, solicitando que o IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná) realize estudos técnicos para verificar a precisão dos novos medidores. Além disso, solicitaram que o Procon tome providências sobre as possíveis falhas nas aferições.