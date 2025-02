TCE-PR aponta 34 itens para Agepar melhorar a fiscalização de concessões

Paraná - O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu 34 recomendações à Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) para melhorar a fiscalização de concessões de serviços públicos. A Agepar tem a responsabilidade de regular as atividades e fiscalizar contratos do Estado com empresas e demais prestadores de serviços em áreas como rodovias, transporte intermunicipal de passageiros, saneamento básico e distribuição de gás canalizado.

A auditoria operacional realizada pelo TCE-PR na Agepar foi motivada pelo aumento do número de privatizações de empresas públicas, de concessões de serviços públicos à iniciativa privada e de terceirizações de serviços observado atualmente no Paraná. A fiscalização foi executada, com base nas Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, entre julho e dezembro do ano passado pela 5ª ICE (Inspetoria de Controle Externo) do TCE-PR. A unidade técnica é responsável pela fiscalização da área temática de Infraestrutura na esfera estadual.

O trabalho da 5ª ICE abrangeu a atuação da Diretoria de Fiscalização e Qualidade dos Serviços da Agepar nos anos de 2023 e 2024. A equipe técnica do Tribunal de Contas analisou legislação e documentos e fez entrevistas com o diretor da DFQS, os chefes de coordenadorias dessa unidade, agentes de fiscalização e o ouvidor da Agepar.

O trabalho resultou na comprovação de cinco impropriedades – nomeadas tecnicamente como “achados de auditoria” – para os quais a equipe indicou 34 medidas corretivas. Achados de auditoria e recomendações da unidade técnica foram consolidados em Relatório de Fiscalização.

Deficiências

A principal constatação é de que as ações fiscalizatórias da Agepar são deficientes em relação a quatro critérios: relevância, materialidade, celeridade e tempestividade. De forma geral, a agência regulatória não segue normas internacionais de boas práticas em auditoria, segundo as quais deve-se levar em conta prioritariamente a quantidade de recursos financeiros envolvidos, os riscos da atividade e áreas mais relevantes para a sociedade.

A equipe de auditoria do Tribunal concluiu que a Agepar não dispõe de informações suficientes para priorizar fiscalizações com seleção prévia da área auditada, baseada em riscos e evidências. Prova disso é que, no biênio avaliado – 2023 e 2024 -, a agência teve atuação predominantemente reativa, com a realização de 227 apurações de ofício e apenas 15 fiscalizações extraordinárias.

Morosas

Outra conclusão foi que as fiscalizações da Agepar são morosas e pouco eficientes. No ano de 2023, por exemplo, a média de tempo de tramitação de processos fiscalizatórios foi de 12 meses. Um dos procedimentos analisados pela equipe do TCE-PR chegava a 27 meses de tramitação sem conclusão.