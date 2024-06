Sete em cada dez gaúchos "culpam" políticos por tragédia no RS

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que sete em cada dez moradores do Rio Grande do Sul acreditam que as devastadoras enchentes que ocorreram no estado nos últimos dois meses poderiam ter sido evitadas. O estudo, que entrevistou 567 gaúchos, indica uma percepção generalizada de que tanto os governos municipal, estadual e federal, quanto os parlamentares e a população, têm sua parcela de responsabilidade. A Folha de S. Paulo é a fonte dessa informação.

Os dados mostram que 75% dos entrevistados acreditam que os danos causados pelas enchentes eram evitáveis. Essa percepção é particularmente forte na região metropolitana de Porto Alegre, onde 81% das pessoas entrevistadas compartilham dessa opinião, em comparação com 67% no interior do estado.