Sancionada lei que institui o Dia Estadual da Gerontologia

Paraná - O Paraná agora tem oficialmente o Dia Estadual da Gerontologia. A nova lei, proposta pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD), foi sancionada pelo governador Ratinho Junior em 3 de abril e publicada no Diário Oficial do Estado (nº 11.877/2025). A Lei nº 22.329/2025 estabelece que a data será celebrada anualmente na semana do dia 24 de março, que marca o Dia Nacional do Gerontólogo e do Tecnólogo em Gerontologia.

Envelhecimento humano

O objetivo da iniciativa é valorizar os profissionais que atuam no cuidado e estudo do envelhecimento humano. A data entra para o Calendário Oficial de Eventos do Estado e busca aumentar a conscientização sobre a importância da gerontologia para uma velhice mais saudável, ativa e com qualidade de vida.

Segundo o deputado Cobra Repórter, “a valorização desses profissionais é fundamental, principalmente diante do envelhecimento acelerado da população. Eles são essenciais para garantir dignidade, saúde e bem-estar aos idosos paranaenses.”

Além do reconhecimento, a lei estimula a realização de palestras, seminários, congressos, workshops, campanhas educativas e mobilizações em instituições públicas e privadas, especialmente nas áreas da saúde e da educação.