Informe da Redação

O deputado estadual Renato Freitas (PT) estava na mesa executiva, ocupando a cadeira do primeiro secretário, no início da sessão plenária da Alep de terça-feira (8), quando, logo após a leitura de expedientes, teve a sua atenção chamada pelo fato de estar sem gravata. A observação foi feita pelo deputado estadual Delegado Tito Barichelo (União Brasil), que mesmo no plenário sempre usa chapéu, para quem Freitas estava quebrando o decoro parlamentar.

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira , está inclinado a disputar uma vaga na Câmara Federal na eleição de 2026. Segundo informações, em conversa com deputados estaduais, o secretário externou a vontade de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados na eleição do ano que vem. Ele deverá concorrer ao pleito pelo PSD, partido do governador do Paraná, Ratinho Junior.

Está tramitando na Câmara de Cascavel um projeto de Lei que propõe que os agendamentos de consultas nas Unidades de Saúde de Cascavel possam ser feitos por telefone, site da Prefeitura ou WhatsApp . A proposta é do vereador Fão do Bolsonaro (PL).

Cascavel e Paraná - A Transitar firmou um contrato com a empresa IFleet Terceirização de Frotas para a locação de quatro veículos utilitários adaptados, que serão utilizados como viaturas. O valor unitário mensal por veículo é de R$ 9.289,90, totalizando R$ 31.159,60 por mês, com um investimento total de R$ 1.337.745,60 ao longo do período contratado, que é de 36 meses.

Recesso

Começou ontem (9) o recesso dos deputados estaduais. Até o dia 3 de agosto não haverá sessões plenárias nem reunião das comissões na Assembleia Legislativa do Paraná. A próxima sessão plenária está marcada para o dia 4 de agosto, uma segunda-feira. As atividades administrativas do Parlamento ocorrem normalmente durante esse período.

R$ 25,2 milhões

Famílias em situação de vulnerabilidade de 21 municípios do Paraná passarão a contar com uma rede de proteção social mais próxima e estruturada. O Governo do Estado oficializou o repasse de R$ 25,2 milhões para a construção de novas unidades do CRAS, CREAS e FEAS. Os municípios do Oeste que serão contemplados são: Cascavel, Foz do Iguaçu e São José das Palmeiras.

Repasse FPM

Os Municípios brasileiros vão receber, nessa quinta-feira (10), a primeira parcela do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O valor será de R$ 3.225.597.515,17, com o desconto do Fundeb. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 4.031.996.893,96. Considerando o acumulado do ano de 2025, incluindo o repasse extra do FPM do 1% de julho, o FPM apresenta um crescimento nominal de 9,52% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Criticou

O senador Sergio Moro (União Brasil) criticou o presidente Lula por visitar a ex-presidente da Argentina que está em prisão domiciliar. Moro lembrou também que o governo federal concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Para o senador, os episódios contrastam com as críticas de Lula ao presidente dos EUA, Donald Trump, por este ter acusado a Justiça o Brasil de perseguir o ex-presidente Bolsonaro.