Renato Silva (PL) é eleito prefeito no 1º turno com 56,41% dos votos válidos

Os cascavelenses conheceram ontem (6) seu novo prefeito para a gestão (2025/2028). Renato Silva (PL) foi eleito com 95.168 votos, o que corresponde a 56,41% dos votos válidos. O resultado, conquistado, já no primeiro turno, assegura a continuidade da gestão liderada pelo atual prefeito Leonaldo Paranhos, de quem Renato é vice, atualmente.

Renato Silva disputou contra nomes de peso na política cascavelense, como o deputado estadual Marcio Pacheco (PP), que alcançou 31.852 votos (18,88%) e ficou em segundo lugar; e o ex-prefeito Edgar Bueno (PSDB), que obteve 26.295 votos (15,59%), ficando em terceiro lugar. A vereadora Professora Liliam (PT), somou 15.384 votos (9,12%) no resultado final da eleição. No total, Cascavel registrou 179.152 votos, dos quais 168.699 foram válidos, 5.210 nulos e 5.243 em branco.

Com forte aprovação da gestão atual, Renato Silva pautou a campanha na continuidade dos projetos implementados por Paranhos, especialmente nas áreas de infraestrutura. No primeiro pronunciamento após ser eleito, Renato agradeceu o apoio recebido. “Gratidão a Deus, gratidão ao prefeito Paranhos, gratidão a minha família, e toda coordenação, ao Henrique nosso vice”, agradeceu e completou: “Não muda o batidão, continua na mesma velocidade, com os mesmos princípios e a mesma responsabilidade que o prefeito Paranhos teve”.

O vice-prefeito eleito de Cascavel, Henrique Mecabô, destacou a responsabilidade de governar para a população da cidade. “É uma honra compartilhar a gestão do Renato. Entendo que a minha juventude complementou ele muito bem. Agora, temos a obrigação de gerenciar as expectativas e governar para mais de 300 mil cascavelenses”, afirmou Mecabô.

O vice-prefeito eleito também ressaltou sua conexão com Cascavel, enfatizando seu comprometimento em trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. “Eu amo essa cidade. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu decidi voltar para fazer política. Fui acolhido para uma oportunidade de renovação política de fato com o Renato e com o Paranhos, e entendo que minha disposição de inovar se alia à experiência de gestão que o Renato já tem.”

Com uma margem expressiva de votos acima do necessário para vencer no primeiro turno, Renato e Mecabô já dão o tom do trabalho. “Estamos comprometidos a continuar já a partir de amanhã”, afirmou Mecabô.

Marcio Pacheco, Edgar Bueno e Professora Liliam, que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente, não tinham se manifestando até o fechamento desta edição.