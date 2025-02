Prefeitura e empreiteira vão à Câmara “explicar” os problemas da  Carlos Gomes

Durante a fiscalização, os vereadores tiveram a oportunidade de conversar com moradores e também empresários, para entender exatamente o nível do problema enfrentado, em especial nos dias de chuva . De acordo com o presidente da Comissão, vereador Cidão da Telepar, antes das obras de readequação da Carlos Gomes, não havia inundações. “Antes da obra, não havia inundação aqui na avenida. Agora, é só chover mais forte que fica tudo alagado. Isso é falta de tubulação, de manilhamento suficiente para escoar a água. No meu entendimento, é erro de projeto”, afirmou.

Diante de tanta denúncia e reclamação, a repercussão negativa obrigou a Comissão de Viação e Obras Públicas da Câmara de Cascavel realizar uma vistoria na extensa obra. Os vereadores Cidão da Telepar, Edson Souza e Sadi Kisiel estiveram na Carlos Gomes e, segundo eles, constataram diversos problemas que comprometem a segurança e a mobilidade na avenida. Entre os principais apontamentos, estão a ausência de um sistema de drenagem eficiente, pontos de ônibus abaixo do nível do asfalto e iluminação insuficiente.

“O fim de uma jornada” Cascavel - Após oito anos na vida pública, o presidente da Fundetec, Alcione Gomes anunciou oficialmente a saída da presidência da Fundação. Gomes foi um dos principais nomes das duas gestões do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Ele também comandou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e auxiliou na implantação do […]

Desafio para Motta Cascavel - O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem sido avisado pelos deputados mais experientes que não pode ceder às pressões do PT e do Governo e impedir que as Comissões temáticas da Casa sejam repartidas de acordo com o tamanho das bancadas. Advertem, ainda, que não pode haver vetos a nomes. […]

“São ações que nos temos lá que precisamos discutir. Tem a questão da água que é a mais visível e é um problema extremamente sério, mas temos outros problemas lá, as calçadas extremamente íngremes, as guias para deficientes visuais. São ações nesse formato que a gente precisa discutir e exercer o nosso papel de fiscalizar, com o intuito de resolver o problema, ter uma solução e atender melhor a população”, explicou Souza.

Extraordinária

Diante do cenário, a Comissão convocou uma reunião extraordinária para essa quarta-feira (26), a partir das 10h, para buscar esclarecimentos junto à construtora responsável, Petrocon, e representantes da Prefeitura. O secretário Sandro Rancy deverá comparecer para a reunião. Segundo Edson, o objetivo da reunião é encontrar uma solução e atender a população do espaço.

Além da construtora Petrocon, foram convidados órgãos como o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), a Transitar e a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas e entidades da sociedade civil, como Amic (Associação de Micro e Pequenas Empresas), Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos), Crea (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e Observatório Social.

Mais de R$ 51 milhões

A obra da Carlos Gomes tem um valor de mais de R$ 51 milhões e o município de Cascavel informou que será necessário um aditivo no contrato – com os dois emissários – entre R$4,5 e R$5 milhões, ou seja, correspondente a 10% do valor da obra, que começou na Travessa Cristo Rei, foi até a rotatória da Unioeste, voltou pela Alexandre de Gusmão e terminou na Avenida Brasil pela Barão do Cerro Azul.