PEC quer fim da escala de trabalho de seis dias; Fiep adverte sobre riscos e impacto

A proposta ganhou as redes sociais nas últimas semanas para a popularização do tema e pressão sobre deputados para que assinassem a proposta.

A PEC ainda está em fase de coleta de assinaturas, e depende do aval de 171 deputados para que seja analisada no Congresso.

Se conseguir o apoio necessário para entrar em votação, a PEC ainda passa por um rigoroso processo até a aprovação: deve ser aprovada por pelo menos três quintos dos deputados e senadores, em votações realizadas em dois turnos em cada casa do Congresso.

Governo e Câmara

O vice-presidente da república Geraldo Alckmin (PSB) disse ontem (12) que o fim da escala de trabalho 6×1 é uma “tendência” do mercado. Segundo ele, o governo federal ainda não discutiu o tema. “É uma tendência no mundo inteiro. A medida que a tecnologia avança e você pode fazer mais com menos pessoas”, disse.

Já o deputado federal Hugo Motta (Republicanos), tido como favorito para presidir a Câmara Federal a partir de 2025, disse que a discussão sobre o fim da jornada 6×1 o “preocupa muito”. Motta declarou que “não é contra ou a favor” da PEC, mas que o debate precisa ouvir também “quem emprega”.

Fiep adverte sobre riscos e impacto

A Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) informou que considera inadequada a tentativa de alterar a jornada de trabalho no país. De acordo com a federação, o debate deve ser mais amplo, levando em conta aspectos fundamentais como a produtividade da economia brasileira e a realidade atual do mercado de trabalho.

O presidente da entidade, Edson Vasconcelos, afirmou que a imposição de uma redução da jornada de trabalho sem o avanço em propostas que possibilitem o aumento da produtividade apresenta riscos para o país. “Diminuir a carga horária, mantendo salários e o mesmo nível de produtividade, vai resultar em aumentos de custos consideráveis para as empresas, com repasses aos preços finais de produtos e serviços, gerando inflação e derretendo ainda mais o poder de compra do próprio salário do trabalhador”, disse.

Vasconcelos defende, ainda, que as discussões sobre esse assunto passem por outro grande problema nacional, que são os elevados encargos trabalhistas. “Temos, no país, um custo altíssimo para a contratação de trabalhadores, com impostos elevados pesando sobre as folhas de pagamento, o que causa inúmeras dificuldades para as empresas e deve entrar nessa equação”, completa.

Vasconcelos também considera essencial que se leve em consideração as dificuldades que as empresas já encontram atualmente para preencher todas as vagas de trabalho que são abertas. Um fator a ser debatido nesse ponto, na opinião dele, é o alto índice de pessoas inseridas em programas de assistencialismo no país. Hoje, cerca de 22% dos 137 milhões de pessoas que integram a população economicamente ativa brasileira são beneficiários de algum programa social. “O Brasil está indo por um caminho perigoso de assistencialismo, pressão salarial e inflação por falta de produtividade. Tudo isso precisa ser inserido em debates sobre as relações trabalhistas”.

Manifestação em Cascavel

Em Cascavel alguns grupos militantes marcaram para a próxima sexta-feira (15), às 18h, uma passeata a favor da PEC que põe fim a escala de trabalho de seis dias na semana. O encontro será realizado em frente à Catedral.