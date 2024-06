Paraná Pesquisas aponta para disputa entre Edgar Bueno e Renato Silva para Prefeitura de Cascavel

A Associação dos Jornais e Portais do Paraná (ADI-PR), da qual o jornal O Paraná é associado, divulgou nesta terça-feira (25) pesquisa contratada junto ao instituto Paraná Pesquisas para a corrida pela Prefeitura de Cascavel, no Oeste do Paraná.

O levantamento mostra um cenário competitivo. Edgar Bueno (PSDB) e Renato Silva (PL) estão tecnicamente empatados na sondagem espontânea e lideram os cenários projetados para o primeiro turno das eleições.

Na sondagem espontânea, na qual o eleitor indica um candidato, Edgar Bueno aparece com 9,3% e o vice-prefeito Renato Silva com 9%. Márcio Pacheco (PP) tem 5,3%, Professora Liliam (PT), 2,2%, e 61,5% não souberam ou não responderam.

Nos cenários apresentados aos eleitores, os favoritos são Edgar Bueno e Renato Silva. No cenário com Coronel Lee na disputa, Edgar Bueno tem 30%, seguido de Renato Silva com 22,6%, Márcio Pacheco com 19,6%, Professora Liliam com 6,6%, Henrique Mecabô (Novo) com 3,7%, Fernando Mantovani (MDB) com 2,6% e Coronel Lee com 2,5%.

Sem Coronel Lee (AGIR), a pesquisa indica Edgar Bueno com 30,6%, Renato Silva com 23,2%, Márcio Pacheco com 20%, Professora Liliam com 6,9%, Henrique Mecabô com 3,7% e Fernando Mantovani com 2,8%.

No quesito rejeição, também perguntado aos eleitores, Edgar Bueno aparece com 34%, Professora Liliam com 17,2%, Márcio Pacheco com 16,6% e Renato Silva com 12,1%.

A Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados se votariam em candidatos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Ratinho Junior, o prefeito Leonaldo Paranhos e o presidente Lula. O resultado aponta que 81,7% dos entrevistados votaria ou poderia votar em candidatos apoiados por Paranhos, 70,6% votaria ou poderia votar em alguém sugerido por Ratinho Junior e 63,8% votaria ou poderia votar em indicado por Bolsonaro. No caso de Lula, 60,4% jamais votariam em candidatos apoiados por ele.

A pesquisa ainda mostra que a avaliação da administração municipal é positiva: 84% aprovam a gestão de Leonaldo Paranhos. A avaliação estadual também é amplamente aprovada pela população de Cascavel: 73,7% de aprovação, o que significa que três a cada quatro pessoas confiam na gestão de Ratinho Junior. O presidente Lula, no Executivo Federal, tem 61,5% de desaprovação.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 19 e 24 de junho de 2024, envolvendo 680 eleitores. O estudo tem um nível de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais.

A sondagem foi contratada pela Associação dos Jornais e Portais do Paraná (ADI-PR). Ela foi registrada no TSE sob o número PR-06700/2024.

No decorrer do ano eleitoral de 2024, a ADI-PR deve contratar pesquisas para outras cidades do Paraná.

Crédito: Divulgação