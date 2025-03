Onde instalar o Centro Pop? Discussão chegou à Câmara

Cascavel e Paraná - A decisão da Prefeitura de Cascavel de transferir o Centro Pop para um endereço no centro da cidade também tem gerado debates na Câmara de Cascavel. A mudança do local do bairro Santa Felicidade para o Centro de Cascavel, em especial por sua proximidade com escolas, tem sido vista com preocupações sobre segurança.

O vereador e ex-secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi, se manifestou sobre o tema, destacando a relevância do serviço. “Esse é um serviço essencial para a população em situação de rua. Em 2024, atendemos 3.500 pessoas, oferecendo suporte psicossocial, alimentação e higiene.”

Ainda segundo o vereador, a mudança é necessária, mas é preciso ouvir a comunidade e entender as preocupações. “Porém, ao mesmo tempo, precisamos ouvir a comunidade da região onde foi proposta a mudança, para que possamos nos unir e garantir que esse serviço continue atuando onde é necessário, sem gerar transtornos ou riscos”, explicou.

Já o vereador Rondinelli Batista, membro da Comissão de Assistência Social da Câmara, frisou que a nova localização do Centro Pop também é nas proximidades da delegacia, considerando esse fator como positivo para a nova localização.

Batista também questionou o posicionamento da população em relação ao Centro Pop, sugerindo que, se houver uma forte oposição, a consulta popular poderia ser uma solução. “Precisamos discutir onde colocar o Centro Pop de forma que não gere resistência, mas, se for o caso, uma consulta à população poderá ajudar a definir o melhor caminho.”