“Nova” Câmara de Cascavel com muita vontade e pouca produção

Cascavel - A nova legislatura da Câmara de Cascavel se aproxima dos 80 dias de trabalho, marcada por uma renovação significativa de parlamentares e uma mudança no comando da Casa. Diante deste cenário, era natural esperar um início de ano legislativo mais lento do que o habitual, já que boa parte dos vereadores ainda se ajustava ao ritmo do processo legislativo e a nova gestão precisava imprimir sua marca na condução dos trabalhos.

A reportagem do Hoje Express analisou os números da produção legislativa deste início de legislatura. O relatório de atividades, disponível no SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) revela uma enxurrada de indicações e requerimentos, mas um número tímido de projetos de lei, inclusive, por parte do Poder Executivo, levantando questionamentos sobre a efetividade do trabalho parlamentar.

Se o volume de trabalho fosse medido apenas pela quantidade de documentos apresentados, a Câmara de Cascavel poderia ostentar produtividade de sobra. Até a manhã do dia 19 de março, foram protocoladas 528 indicações e 97 requerimentos, números que impressionam pelo volume, mas nem tanto pelo impacto real na vida da população. Para quem não está familiarizado com a linguagem burocrática do legislativo, indicações são sugestões ao Executivo, como roçada, instalação de lombada, semáforos e etc., porém, sem força de lei, enquanto requerimentos, em geral, são pedidos de informações ou solicitações formais de esclarecimentos.