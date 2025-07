Ações da Embraer caem após anúncio de tarifa de Trump ao Brasil

As novas tarifas entrarão em vigor a partir de 1º de agosto e serão cobradas separadamente de tarifas setoriais, como as que atingem o aço e o alumínio brasileiros.

De acordo com análise da equipe do JP Morgan, a Embraer deve ser uma das empresas mais atingidas do setor de bens de capital do Brasil.

Brasil e Estados Unidos - As ações da Embraer negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) operavam em forte queda na manhã desta quinta-feira (10/7), refletindo a preocupação dos investidores após o anúncio do tarifaço comercial de 50% sobre todos os produtos brasileiros, feito na véspera pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump .

Em abril deste ano, o Brasil já havia sido atingido pelo tarifaço de Trump e teve seus produtos taxados em 10%. Além disso, as taxas norte-americanas de 50% sobre aço e alumínio também afetaram o país.

Impacto das Tarifas e Reações Políticas

De acordo com Trump, a decisão de aumentar as tarifas em relação ao Brasil acontece após “ataques insidiosos” contra eleições livres no país. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Trump voltou a criticar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de tentativa de golpe de Estado em 2022.

Trump tem ameaçado o mundo com a imposição de tarifas comerciais desde o início do mandato e tem dado atenção especial ao grupo do Brics e ao Brasil. O presidente norte-americano chegou a ameaçar taxas de 100% aos países-membros do bloco que não se curvarem aos “interesses comerciais dos EUA”.

Após sair em defesa de Bolsonaro, Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre exportações brasileiras. Ontem (9), o líder norte-americano alegou que o Brasil não está “sendo bom” para os EUA.

Fonte: Metrópoles