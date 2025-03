No G8: Diretores da EPR falam sobre a concessão que abrange 25 cidades

Cascavel - Presidentes e diretores de entidades que compõem o G8, grupo das principais entidades patronais de Cascavel, receberam na última quarta-feira, na Acic, a visita de representantes da EPR, empresa que venceu o leilão do Lote 6 do programa de concessão de rodovias no Paraná. O encontro, que contou com a presença do diretor-presidente da concessionária, Marcos Moreira, e do engenheiro Silvio Caldas, foi um primeiro passo para estreitar o diálogo entre empresa e líderes empresariais locais.

A EPR é uma plataforma de investimentos em concessões de rodovias e mobilidade, formada em 2022 a partir de parceria entre Equipav, com mais de 60 anos de experiência em infraestrutura, e Perfin, gestora de fundos especializada no setor. O grupo já administra cinco concessões rodoviárias em Minas Gerais e no Paraná, incluindo o Lote 2 das rodovias paranaenses, que abrange o Norte Pioneiro, Campos Gerais e Curitiba. Agora, com a vitória do Lote 6, a EPR assume a responsabilidade por um trecho estratégico de 662,1 quilômetros, conectando importantes cidades do estado e impactando diretamente a economia e a logística regional.

O contrato de concessão, com duração de 30 anos, prevê investimento expressivo de R$ 20,11 bilhões para a realização de obras e melhorias na infraestrutura viária, incluindo a duplicação de 462 quilômetros, implantação de 31 quilômetros de faixas adicionais, 87 quilômetros de vias marginais e 13 quilômetros de contornos. Além disso, estão previstas a construção de 38 passarelas, 14 passagens de fauna, três Pontos de Parada e Descanso e 21 quilômetros de iluminação na Serra. A BR-277, principal rodovia do Paraná e fundamental para o escoamento da produção ao Porto de Paranaguá, será uma das mais beneficiadas pelo projeto.

25 municípios

A área atendida pelo Lote 6 abrange 25 municípios, entre eles Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Medianeira, Laranjeiras do Sul e Realeza. A importância desse corredor viário vai além do Paraná, influenciando diretamente a ligação entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, garantindo maior segurança e eficiência ao transporte de cargas e passageiros.