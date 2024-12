Marcio Pacheco assume a presidência do Progressistas de Cascavel

Nesta quinta-feira (12) o deputado Marcio Pacheco estará reunido com correligionários, apoiadores e equipe para o anúncio oficial de seu nome como novo presidente do Progressistas de Cascavel. Pacheco sucederá o empresário, também conhecido pelo trabalho a frente do FC Cascavel, Valdinei Silva, que liderou o partido no último biênio atendendo recomendação de Ricardo Barros.

Pacheco assume a presidência com o objetivo de contribuir com o projeto do Progressistas para as eleições gerais de 2026. O encontro será realizado no Recanto Marista, a partir das 19hs.

CCJ e CFT – No início da semana Pacheco (PP) foi reeleito à presidência da Comissão de Finanças e Tributação – CFT da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), biênio 2025 e 2026, é o segundo mandato consecutivo. Considerada a segunda comissão mais importante da Casa, a CFT tem papel fundamental na análise e aprovação de projetos que envolvem as finanças públicas do estado.