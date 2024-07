Marcelo Picoli estreita relação com setor empresarial de Santa Tereza do Oeste

Empresários, advogados, contabilistas e representantes dos demais segmentos da sociedade, participaram sexta-feira (5), de um encontro na sede da Acist (Associação Comercial e Industrial de Santa Tereza do Oeste). A reunião, em formato de networking, contou com a participação do vereador e pré-candidato a prefeito de Santa Tereza do Oeste, Marcelo Picoli.

O encontro serviu para traçar objetivos comuns, fomentar ideias e de valorizar o comércio local. Esses encontros deverão ocorrer todas as sextas-feiras pela manhã.

Marcelo Picoli aproveitou a oportunidade para falar das indicações de dois projetos de lei. O primeiro deles, é o Nota Cidadã. Funciona assim: o consumidor adquire produtos no comércio local, guarda as notas fiscais e ao fim do ao, os pontos acumulados garantem descontos no IPTU e Lixo. “É uma maneira de promover o comércio de Santa Tereza, favorecer o consumidor e incentivar as pessoas a comprar no município, combatendo a evasão de divisas”, destaca Picoli.

A outra indicação do vereador voltada ao comércio é denominado Primeiro Emprego. As empresas que contratarem jovens entre 15 e 25 anos podem desfrutar de descontos na taxa de Alvará, ISS, Vigilância Sanitária e IPTU.

O vereador Marcelo Picoli aproveitou para chamar a atenção para um ponto importante. Fazer com que as empresas de Santa Tereza do Oeste ser tornem capacitadas para participar das licitações. Hoje, a realidade é inversa, com a participação mais ativa de empresas de fora. É uma bandeira também encampada pela Acist, de acordo com o presidente Bruna Gauza.

