INSS: Irmão de Lula e aliado de Lupi entre os que mais “faturaram”

Brasil - Tido como responsável por introduzir Lula (PT) no mundo sindical que foi a “porta” para a política, José Ferreira da Silva, o “Frei Chico”, irmão do presidente petista, também é alvo da operação Sem Desconto que revelou os descontos irregulares nos salários de aposentados e pensionistas do INSS. Frei Chico é diretor e vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical), uma das entidades investigadas pela Polícia Federal.

“Tudo em família”, afirmou o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), ironizando a possível relação do irmão de Lula com a fraude no INSS, em seu perfil oficial no X. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acompanhou a ironia do correligionário. “Quem imaginaria uma coisa dessas? Assaltaram até os aposentados!”, postou em seu perfil.

Já o irreverente, mas respeitado deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que para “abafar o escândalo”, a grande imprensa se debruçou sobre a denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) relacionada à tentativa de golpe de Estado. “Em breve uma notícia ‘bombástica’ sobre o ‘golpe’ para abafar o escândalo do INSS. Isso se não colocarem a culpa no Bolsonaro de vez”, postou Ferreira.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) escreveu: “URGENTE! Sindicato de irmão de Lula é alvo da Polícia Federal por fraudes no INSS! Quem diria”.

Aliado de Lupi

Milton Cavalo é o presidente da Sindnapi e aliado de ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e dirigente do PDT, partido comandado por Lupi. De acordo com os levantamentos, após a chegada de Lupi ao Ministério da Previdência, com a posse de Lula em 2023, Sindnapi teve sua arrecadação “engordada” e pulou de R$ 88,3 milhões, em 2022, para R$ 149,2 milhões no ano seguinte, um crescimento de quase 70%.

Já em 2023, o TCU (Tribunal de Contas da União) alertou o Ministério e o INSS de que a entidade estava entre as que havia registrado um crescimento “vertiginoso” no recebimento de recursos. Entre os anos de 2021 e 2023, segundo auditoria do TCU, o Sindnapi teve um aumento de mais de 260% nos valores arrecadados com convênios.

Segundo divulgou o Portal G1, atualmente, de acordo com os integrantes do PDT, Cavalo é quem dá as cartas no partido na joia da coroa das eleições municipais do PDT, a cidade de Cotia (SP).

Desde 2023, o Ministério da Previdência e o INSS foram avisados sobre indícios de fraude no crescimento de repasses de beneficiários do INSS a essas entidades conveniadas. O Sindnapi aparece como terceira entidade que mais recebeu recursos de aposentados e pensionistas.