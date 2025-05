Informe da Redação

No primeiro cenário, sem Deltan, Cristina Graeml lidera com 18,2%, seguida por Gleisi Hoffmann, com 14,3%, Filipe Barros, com 12,3%, e o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (PSD), com 10,5%. No segundo cenário, com Deltan e sem Gleisi, Dallagnol lidera com 20,9%, seguido por Cristina, com 16,7%, Zeca Dirceu (PT), com 10,1%, e Filipe Barros, com 9%.

Oeste tem duas das cidades mais desenvolvidas do Brasil; Cascavel não está no ‘topo’

Transição

De acordo com o texto, em 2028, os prefeitos teriam um mandato estendido de seis anos, sem direito à reeleição, para que, em 2034, todas as eleições coincidam em um único pleito. Já governadores e presidente poderiam se reeleger em 2026. Com isso, em 2030 seriam as primeiras eleições sem possibilidade de reeleição para governadores e presidente da República.

Redução de penas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), está costurando a adesão do PL (Partido Liberal) a um projeto que reduziria as penas dos presos do 8 de Janeiro. A medida é uma alternativa para frear o avanço do texto que anistia os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes. Motta pediu que o PL envie sugestões ao projeto de redução das penas.

Ressarcimento

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller, disse ontem (8) que haverá ressarcimento a todos os que não autorizaram descontos indevidos feitos por associações. A Polícia Federal estima um prejuízo de R$ 6,5 bilhões em aposentadorias e pensões de 2019 a 2024. A AGU pediu o bloqueio de bens de 12 entidades investigadas pelos descontos indevidos. O montante total a ser travado é R$ 2,56 bilhões, incluindo móveis e imóveis.

Repasse FPM

Os municípios brasileiros receberam, nessa sexta-feira (9), a primeira parcela do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O valor, com o desconto da retenção do Fundeb foi de R$ 8.654.338.757,74. Já em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante será de R$ 10.817.923.447,18. O repasse de maio de 2025, comparado ao mesmo decêndio do ano anterior, apresenta crescimento de 10,94%. Na comparação com o ano de 2023, o fundo apresenta crescimento de 18,13% no decêndio.