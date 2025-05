Informe da Redação

Brasil - Corrida eleitoral

O Instituto Neokemp telecomunicações, divulgou um levantamento sobre o cenário eleitoral do Paraná em 2026. A pesquisa aponta, em dois cenários, o senador Sérgio Moro (União Brasil) como favorito para assumir o Governo do Paraná a partir de 2027. Moro apresenta uma boa vantagem em relação aos demais colocados, como Rafael Greca (PSD), Alexandre Curi (PSD) e Requião Filho (sem partido).

Cenário I

No primeiro cenário, Moro aparece com 36,6% das intenções de voto, seguido do deputado estadual Requião Filho com 12,2%. O terceiro colocado é Rafael Greca, atual Secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, com 11,0%. Na sequência estão Cida Borghetti (PP), com 4,2%, Ênio Verri (PT), com 3,7%, e Guto Silva (PSD), com 3,3%. Indecisos somam 18,8%, e brancos e nulos, com 10%.

Cenário II

No segundo cenário, Moro aparece com 33,4% dos votos. Na sequência, Rafael Greca, Requião Filho e o deputado estadual Alexandre Curi aparecem tecnicamente empatados (12,1%, 11,9% e 10,2%, respectivamente). Completam o segundo cenário da pesquisa o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, com 8,1%, e Ênio Verri, com 4,6%. Indecisos somam 12,9%, e brancos e nulos somam 6,7%.

Ratinho lidera

A Neokemp divulgou também um cenário de intenção de voto para o cargo de Presidente da República envolvendo eleitores do Paraná. Na pesquisa, o governador Ratinho Junior (PSD) aparece como favorito entre os eleitores paranaenses. Ratinho Júnior lidera as intenções de voto com 35,5%, seguido de Tarcísio de Freitas, com 21,0%. Lula aparece em terceiro colocado, com 20,4%. Completam o cenário Ciro Gomes, com 3,9%, Romeu Zema, com 2,3%, e Ronaldo Caiado, com 0,5%.