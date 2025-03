Informe da Redação

Futuro de Greca

Brasil - Segundo informado pela imprensa da Capital, após recusar o convite para assumir a Secretaria do Turismo, Cultura ou Desenvolvimento Sustentável do Paraná, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), passou a receber ligações de aliados para tentar convencer Greca a aceitar algum dos convites feitos pelo chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega. Greca insiste na pasta das Cidades — secretaria que Ratinho quer deixar para Guto Silva.

Negociações

Por enquanto, o governador do Paraná tem o ‘não’ de Rafael Greca, mas ainda aguarda as negociações para evitar o trabalho de refazer o desenho do secretariado, já que um rompimento político com o ex-prefeito da capital não seria interessante para o governador do que tem planos em nível federal para 2026.

Esquerda torce

E é justamente por esta cisão que partidos de esquerda torcem e aguardam ansiosos, já que as siglas acreditam que o nome de Rafael Greca pode “cair como uma luva” para reeditar uma frente ampla para disputar o Palácio Iguaçu. No entanto, Greca também tem boa proximidade com o “Clã Barros”, que sabe muito bem dar as cartas em um jogo político.

Dúvidas no Detran

Em Curitiba também muito se fala que o nome do ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que estava cotado para assumir o Detran, não está mais. Segundo informações, o governador Ratinho Junior agora pensa manter Adriano Furtado à frente do departamento.

Alep na COP30

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi apresentou requerimento que prevê a criação de comissão especial para acompanhar e analisar os preparativos e desdobramentos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) que será realizada em Belém (PA) em novembro.