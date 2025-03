Informe da Redação

Dança das cadeiras

Brasil - As mudanças do secretariado do Governador Ratinho Junior (PSD), já iniciaram, pelo menos nos bastidores. Com o compromisso de abrigar aliados políticos e preparar as estratégias para 2026, o governador já iniciou às conversas sobre trocas no primeiro escalão.

Dança das cadeiras II

Já entre as primeiras mudanças está no comando da Secretaria de Indústria e Comércio, até então capitaneada por Ricardo Barros (PP), que voltará à Brasília como deputado federal. Quem deverá ocupar a cadeira é o suplente de Barros na Câmara Federal, o deputado Marco Brasil (PP).

Cidades secretarias

Outras alterações que, segundo informações de Curitiba do bem informado jornalista Karlos Kohlbach, é que Ratinho vai alçar Guto Silva para a poderosa Secretaria das Cidades; Márcio Nunes deixará o Turismo para comandar a secretaria de Agricultura, com a dupla de olho no cenário de 2026.

Greca recusa

Segundo as fontes da capital, o governador também tinha planos para o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, mas o resultado não foi o esperado. Teria sido oferecida a Greca a opção de escolher entre três secretarias: Cultura, Turismo e Desenvolvimento Sustentável. No entanto, Greca declinou os convites. Grega tem pretensões eleitorais para 2026 e quem já estaria com as portas abertas para acolher o ex-prefeito de Curitiba é o PP de Ricardo Barros.

E Paranhos?

Apesar de ter confirmado que gostaria de integrar o ex-prefeito de Cascavel à estrutura do Governo do Paraná, Ratinho Junior ainda não anunciou qual pasta deverá ser ocupara por Paranhos. Inicialmente era cogitada a Secretaria de Agricultura, o que teria agradado o ex-prefeito de Cascavel. No entanto, com a possível nomeação de Nunes, Paranhos terá que se contentar com uma secretaria de menor visibilidade. Mas, para tudo isso é preciso esperar os decretos no Diário Oficial.