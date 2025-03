Informe da Redação

Sociedade Rural

Brasil - Na próxima segunda-feira (10), a partir das 18h, na sede da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, o prefeito de Cascavel, Renato Silva, acompanhado pelo chefe da Casa Civil, Severino Folador, fará a entrega de um ofício ao presidente da SRO, Devair Bortolato, o Peninha, propondo uma mudança na lei de doação para permuta da área. O conselho administrativo da Sociedade Rural vai analisar a proposta e se aprovada, será apresentada durante assembleia com os associados em data ainda a ser definida.

Contrato emergencial

O prefeito de Foz do Iguaçu, Silva e Luna renovou, temporariamente, o contrato do município com a empresa de transporte coletivo Visac. Segundo o prefeito, a decisão foi motivada pela proximidade do término do contrato vigente e pela impossibilidade de realizar um novo processo licitatório em tempo hábil, evitando assim a interrupção dos serviços de transporte na cidade.

Presidente Cisop

O prefeito de Capitão Leônidas Marques, Maxwell Scapini, foi eleito por aclamação como presidente do Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), gestão 2025/2026. O Cisop é composto por 25 municípios da região. A principal proposta da nova gestão é tentar descentralizar os atendimentos do Cisop, já que muitos municípios gastam muito com o transporte de pacientes até Cascavel.

Sem parecer

Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que as Assembleias Legislativas podem aprovar contas dos governos estaduais sem parecer prévio do Tribunal de Contas em caso de atraso superior a 60 dias a partir da entrega. Na prática, a decisão enfraquece a atuação dos tribunais de Contas — desde que o prazo seja descumprido.