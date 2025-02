Informe da Redação

Bulgarelli deixa Cultura

Brasil - O secretário de Cultura de Cascavel, Ricardo Bulgarelli, foi o terceiro secretário a pedir exoneração do governo Renato Silva. Ele deverá ficar no cargo até o dia 11 de março. A informação foi confirmada pela secretária de Comunicação de Cascavel, Beth Leal. O Paço ainda não confirmou que deverá substituir Bulgarelli na Cultura. Com a saída de Bulgarelli confirmada, o prefeito Renato Silva (PL) vai “mudando a cara” do Governo Municipal, já que assim como Alcione Gomes (Fundetec) e Vanilse Pohl (Planejamento e Gestão) que também já informaram que deixarão o governo, Bulgarelli também é um dos secretários remanescentes do time do ex-prefeito Leonaldo Paranhos.

Crimes contra crianças

A Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o Projeto de Lei n° 279/2019, que determina a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes das empresas utilizadas para práticas de crimes contra crianças, entre eles, a exploração do trabalho infantil.

Secretários enquadrados

Informou o Blog Politicamente que o chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega reuniu o secretariado deu um recado claro ao primeiro escalão do governo Ratinho Junior: “ou ajusta ou tá fora”. A reunião teria sido marcada após diversas reclamações de deputados estaduais que se sentiram desprezados pelos secretários de Estado. Ortega determinou que os secretários devem respeitar os deputados estaduais e compartilhar o protagonismo das ações do governo com o Legislativo.

Capacitação TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizou a primeira de uma série de palestras para orientar secretários municipais sobre as responsabilidades de seus setores na Prestação de Contas Anual dos prefeitos. A capacitação contempla três áreas: Saúde, Educação e Assistência Social. O presidente da Corte, conselheiro Ivens Linhares, participou da abertura dos trabalhos, ao lado do coordenador-geral de Fiscalização do Tribunal, Rafael Ayres.