Informe da Redação

Moro no Show Rural

O senador Sérgio Moro (União Brasil), esteve ontem (13) visitando o Show Rural Coopavel. Durante a visita ao Parque Tecnológico, Moro falou com a imprensa e criticou a falta de representantes do governo Federal na feira, mas o foco principal foi a disputa eleitoral (estadual) de 2026.

Em 2026?

Quanto ao cenário político de 2026, Moro disse que atualmente está focado em seu mandato como senador, destacando o trabalho que vem desenvolvendo. No entanto, ele confirmou que existe a possibilidade de se colocar à disposição para a disputa pelo Palácio Iguaçu. “Daqui a dois anos vamos ver. Há uma possibilidade, isso já tem sido ventilado que eu concorra ao governo.”

Elevou o tom

Por falar em Sérgio Moro, o senador não gostou de uma crítica que recebeu do deputado federal Mário Frias (PL-SP), nem de uma observação do ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, e elevou o tom nas respostas. Moro chamou o deputado de “palhaço” e sugeriu que o ministro vá trabalhar.

Não falou

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, esteve ontem (13), no Show Rural Coopavel. Apesar do atraso na chegada, ela cumpriu agenda no estante do Banco do Brasil, porém, a imprensa que estava aguardando para conversar com Taciana, foi informada pela assessoria que a presidente não iria atender aos jornalistas que estavam no parque.

Demandas da Câmara

A Câmara de Cascavel apresentou aos deputados estaduais do Paraná reivindicações prioritárias para o Município durante a Assembleia Itinerante. No documento entregue pelos vereadores de Cascavel aos parlamentares, constavam reivindicações abrangendo áreas como educação, saúde, infraestrutura, mobilidade e segurança pública. Entre as demandas destacam-se investimentos na infraestrutura de colégios estaduais, ampliação do Aeroporto de Cascavel, melhorias na Ferroeste e o Contorno Sul.