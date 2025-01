Informe da Redação

O Governo do Paraná publicou novas portarias para atualizar a operacionalização do ICMS Ecológico por Biodiversidade. O programa, estabelecido na década de 1990, é uma forma de compensar financeiramente os municípios que abrigam Unidades de Conservação, Áreas de Terras Indígenas e Áreas Especiais de Uso Regulamentado. Ao todo, 236 das 399 cidades do Paraná (59%) recebem o benefício.

A ex-vereadora Flávia Dartora foi condenada a 18 anos, 2 meses e 12 dias em regime inicialmente e o marido dela a 17 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, também em regime inicial fechado. As outras quatro pessoas denunciadas por envolvimento no esquema criminoso, tiveram penas diferentes, segundo o MP. Além disso, a vereadora deverá pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais, e o marido dela, R$ 50 mil. Outros réus também pagarão, pelo mesmo motivo, R$ 20 mil e R$ 10 mil.

Além de Flávia, o marido dela e outras quatro pessoas denunciadas e condenadas por organização criminosa, associação criminosa, falsidade ideológica, peculato, fraude a licitação, lavagem de dinheiro, coação no curso do processo e uso de documento fals o. Os nomes dos demais envolvidos não foram divulgados e o processo tramita em segredo de Justiça.

Posse Alep

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná tomará posse para o biênio 2025/2026 no próximo dia 3 de fevereiro dando início a um novo ciclo de comando do Parlamento estadual. A sessão solene especial será às 14h30, no Plenário Waldermar Daros, com a presença de representantes dos demais poderes. O mandato vai de fevereiro de 2025 até 31 de janeiro de 2027.

Graeml no Podemos

A jornalista Cristina Graeml vai se filiar ao Podemos. O anúncio oficial será feito nos próximos dias. Ela deixou o PMB depois da bem aventurada disputa pela prefeitura de Curitiba quando ganhou os holofotes do cenário político ao passar para o 2º turno com Eduardo Pimentel (PSD). Graeml chega ao Podemos mirando o Senado Federal em 2026.

Acordo de milhões

O desembargador substituto do Tribunal de Justiça do Paraná Anderson Ricardo Fogaça, da 5ª Câmara Cível, reviu a própria decisão e autorizou o prosseguimento do acordo extrajudicial, entre o Tribunal de Contas do Paraná e o conselheiro Maurício Requião, que prevê o pagamento de R$ 12 milhões em salários e benefícios atrasados referentes aos 13 anos em que Requião ficou afastado do TCE por determinação judicial.

Reprovação de Lula

A primeira pesquisa Genial/Quaest de 2025, divulgada ontem (27), mostra que a aprovação do governo do presidente Lula (PT) caiu de 52% para 47% no último mês. Parte importante dos entrevistados apontou a alta no preço dos alimentos e a regulação do Pix como notícias negativas que viram sobre o governo. Desde fevereiro de 2023, é a primeira vez que a desaprovação do governo Lula supera a aprovação.