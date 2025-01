Informe da Redação

Governador em Foz

O governador do Paraná, Ratinho Junior participa nesta terça-feira (21) da entrega das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O investimento da CCR, concessionária que administra o terminal, foi de R$ 350 milhões. As novidades são a ampliação da pista de pousos e decolagens em 600 metros, e a expansão da área interna. Com isso, a capacidade operacional do aeroporto passa de 2 milhões para 4 milhões por ano. Além do governador, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também participa do evento.

“Rachadinha” em Marechal

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) declarou o ex-vereador de Marechal Cândido Rondon, Dorivaldo Kist, inidôneo. Em consequência da decisão, ele foi inabilitado para o exercício de cargo em comissão e proibido de contratar com a administração pública municipal e estadual pelo prazo de três anos. O motivo foi a exigência de parte do salário de servidora comissionada da prefeitura do município – prática conhecida popularmente como “rachadinha” – para mantê-la no cargo.

Multa

Kist também foi multado em R$ 5.582.40, por enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da moralidade pública. As sanções foram aplicadas pelo Tribunal Pleno, ao julgar procedente Tomada de Contas Extraordinária instaurada a partir de Representação protocolada pela Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. Com base em apuração de seu Controle Interno, o Poder Legislativo abriu processo de cassação do mandato do vereador, no qual ele foi absolvido.

Requião no TJPR

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Maurício Requião, entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça do Paraná para tentar reverter a decisão que suspendeu o julgamento do acordo de R$ 12 milhões na Corte de Contas. O valor diz respeito aos salários atrasados referentes aos 13 anos em que ele ficou afastado do TCE-PR por determinação judicial. O acordo foi questionado numa ação popular.