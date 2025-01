Informe da Redação

60 nomeações

Os vereadores de Cascavel já estão com suas equipes praticamente completas para o início do ano legislativo. Em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Município, foram publicadas as portarias de nomeação para os cargos que irão compor os gabinetes parlamentares. No total, 60 nomeações para cargos de confiança foram realizadas para garantir o suporte necessário para as atividades legislativas.

Ratinho no PL?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria comentado que pretende convidar o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), para se filiar ao PL. Segundo informado, o provável convite já chegou aos ouvidos de Ratinho Junior. O governador do Paraná teria gostado da ideia, no entanto, algumas definições ainda precisariam ser alinhadas visando às eleições de 2026.

Na Alep

Na Assembleia Legislativa do Paraná, o início do ano é marcado por disputas judiciais envolvendo a posse de suplentes. Michele Caputo (PSDB) e Ogier Buchi (PL) questionam na Justiça as recentes posses de Leônidas Fávero Neto (Cidadania) e Jairo Tamura (PL), alegando irregularidades relacionadas à fidelidade partidária e coligações. O Tribunal de Justiça do Paraná decidirá sobre o caso, que pode impactar a composição da Casa.

PPPs Sanepar

Os contratos das parcerias público-privadas para prestação do serviço de esgotamento sanitário em municípios das microrregiões Centro-Leste e Oeste do Paraná foram assinados pela Sanepar com as empresas vencedoras do leilão realizado em setembro do ano passado. A concessão dos serviços para o período de 24 anos prevê a universalização do esgotamento sanitário em 112 cidades com mais de R$ 2,1 bilhões de investimentos.