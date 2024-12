Informe da Redação

Janja no “negativo”

A popularidade da primeira-dama Janja Lula da Silva anda em baixa mesmo. Pesquisa Quaest divulgada domingo (22) mostra que 28% dos brasileiros têm opinião negativa sobre Janja. A “impopularidade” dela é maior que o índice das avaliações positivas (22%), com “regular” em 30%. A pesquisa foi realizada de 4 a 9 de dezembro de 2024. Foram entrevistadas 8.598 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 1 ponto percentual, dentro do nível de confiança de 95%.

“Esbanja”I

Com vários memes na internet apontando que a primeira-dama pestista “esbanja” os recursos públicos, ela não tem um “gabinete oficial”, porém, a estrutura que “serve” a primeira-dama, com oito funcionários que fazem sua assessoria e a acompanham em viagens, já custou cerca de R$ 1,9 milhão por ano em 2023 e em 2024. Os valores são aproximados, de acordo com dados disponíveis no Portal da Transparência.

“Esbanja”II

Para se ter ideia, a folha salarial mensal da assessoria de Janja é de R$ 118.065,68, somando todos os valores brutos de outubro de 2024, último dado disponível; os gastos com viagens de 2023 a 2024 somam R$ 791.542,23, contando com os da própria Janja e, com o

valor total gasto com salários e viagens de 2023 e 2024, a soma aproximada é de R$ 3,8 milhões ou R$ 1,9 milhão na média anual.