Informe da Redação

Anúncio secretários

O prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva (PL), irá anunciar parte do secretariado que ocupará o primeiro escalão do governo Executivo de Cascavel a partir de 1° de janeiro de 2025, nesta terça-feira (10), durante a Escola de Governo – Edição Especial. O evento será realizado Teatro Emir Sfair. Durante o evento, o prefeito Leonaldo Paranhos também apresentará um resumo das ações das gestões 2017/2020 e 2021/2024 e anúncio de novas obras e ações para nova gestão.

Estrutura

A atual composição do Poder Executivo de Cascavel reúne 15 secretarias, que são: Casa Civil, Agricultura, Assistência Social, Comunicação Social, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Meio Ambiente, Planejamento e Gestão, Saúde, Segurança Pública, Obras Públicas, Cidadania e Proteção à Mulher. Ainda, fazem parte da estrutura a Controladoria-Geral do Município, a Procuradoria-Geral do Município, Território Cidadão, Acesc, Cohavel, Procuradoria e Defesa do Consumidor, FMEC, Fundetec, IPC, IPMC e Transitar.

Salários

A Câmara de Cascavel aprovou o projeto de lei 108/2024, que mantém os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, controlador geral e procurador geral do município para o mandato de 2025 a 2028. O texto define os valores mensais em R$ 32.576,83 para o prefeito, R$ 21.118,19 para o vice-prefeito e os mesmos R$ 21.118,19 para os secretários, controlador geral e procurador geral.

No Pleno

A medida cautelar que foi concedida pelo conselheiro Ivan Bonilha na última sexta-feira (6) e suspendeu a licitação da concessão dos serviços do transporte público coletivo de Cascavel, será submetida à homologação pelo Órgão Pleno do Tribunal de Contas do Paraná. Caso não seja revogada, os efeitos da medida cautelar perduram até que o colegiado decida sobre o mérito do processo.