Informe da Redação

Folador na Casa Civil

O prefeito eleito de Cascavel, atual vice, apesar de manter para o próximo dia 10 a data para o anúncio oficial do seu secretariado, confirmou o experiente ex-vereador Severino Folador para o comando da Casa Civil do seu futuro governo. Silva fez o anúncio na noite de ontem (4), quando participava de reunião na SRO (Sociedade Rural do Oeste). Folador foi um dos coordenadores da campanha vitoriosa de Silva e também tem sido visto nas articulações políticas do futuro governo, inclusive participando dos trabalhos da equipe de transição. Com isso, pelo menos três nomes estão confirmados no primeiro escalão de Renato: Marcia Baldini (Educação), Beth Leal (Comunicação) e Folador (Casa Civil).

Ministério em Cascavel

A equipe de comunicação do Ministério dos Transportes está em Cascavel para gravar um material especial sobre a nova concessão das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias, em especial, do lote 6, que será levado à leilão na Bolsa de Valores de São Paulo no próximo dia 19 de dezembro. O lote em questão abrange rodovias da região Oeste e Sudoeste do Paraná.

Laranjas?

O Partido Liberal de Toledo ingressou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra a chapa de vereadores do Partido Progressistas por fraude à cota de gênero, nas eleições municipais de 2024. A ação foi assinada pelos advogados Luciano Katarinhuk e Roosevelt Arraes, e aponta o uso de uma candidata fictícia que obteve apenas sete votos, não realizou campanha e contratou cabos eleitorais que sequer votaram nela.

