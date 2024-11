Informe da Redação

Obras BR-163

A sessão da licitação referente à retomada das obras de duplicação da BR-163 no trecho entre Cascavel e Marmelândia, distrito de Realeza, será continuada na sexta-feira (22). A sessão seria retomada no dia 19, no entanto, como o Órgão não conseguiu finalizar a análise técnica das propostas, houve a prorrogação. A decisão foi comunicada pelo agente de contratação, considerando o feriado desta quarta-feira, 20 de novembro.

Frotas públicas

Dois convênios que estão sendo firmados possibilitarão ao Tribunal de Contas do Paraná melhorar a fiscalização das frotas públicas no Paraná. O Órgão de Controle aprovou a formalização de Termos de Cooperação com Detran-PR e com a Fipe. O convênio possibilitará ao TCE acesso aos cadastros de condutores e de veículos mantidos pelo órgão estadual de trânsito e acesso à Base de Dados Cadastrais do Mercado Brasileiro de Veículos Automotores elaborado mensalmente pela Fipe.

Pompidou Foz

Uma equipe técnica do Centre Pompidou de Paris está no Paraná para uma nova etapa para implementação do Museu Internacional de Arte em Foz do Iguaçu. Durante a visita, a equipe francesa esteve novamente no terreno onde será construído o museu, juntamente com o arquiteto paraguaio Solano Benitez e o engenheiro Rui Furtado, responsáveis pelo projeto.

Repasse FPM

As prefeituras brasileiras receberam o segundo repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) do mês de novembro. O valor total foi de R$ 1.795.517.220,95. No entanto, o montante fica em R$ 1.436.413.776,76 por conta da retenção do Fundeb. O repasse apresenta uma redução de 9,03%, em relação ao repasse ocorrido no mesmo período de 2023, quando o valor chegou a quase R$ 2 bilhões. Se considerar 2022, a retração é de 18,23%.