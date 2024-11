Informe da Redação

A Justiça de Goioerê acatou um recurso apresentado pelo Ministério Público do Paraná e reformou uma decisão em processo que sentenciou o então prefeito da cidade (gestão 2011-2016) e mais quatro pessoas por ato de improbidade administrativa. A nova decisão confirma sentença de que, além de ressarcir os valores desviados indevidamente, os réus devem pagar multa civil. Eles também estão com os direitos políticos suspensos por cinco anos.

O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) encaminhou a mensagem n° 71/24 à Assembleia Legislativa do Paraná autorizando a desestatização, por meio de projeto de lei, da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). O Estado vai encomendar uma série de estudos sobre o melhor modelo para essa nova fase da organização, que pode ser com alienação parcial ou total dos bens.

A Câmara Municipal de Boa Vista da Aparecida instaurou uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar o uso de um veículo oficial do município pelo prefeito Leonir dos Santos. O prefeito esteve envolvido em um acidente de trânsito na madrugada de 26 de outubro de 2024, que resultou na morte de um jovem. A CEI tem como objetivo coletar informações sobre o incidente e o uso do veículo oficial, ouvir testemunhas e elaborar um relatório com recomendações e possíveis responsabilizações. A comissão é composta pelos vereadores Valdir Manzani, Laercio Gonçalvez e Gilvair Alves.

Brasil & mercado bélico Principal sócio comercial dos sheiks na América do Sul, o Brasil emerge como novo parceiro de segurança e mercado para as exportações de armas da crescente indústria de defesa dos Emirados Árabes Unidos. Isso passa pelo EDGE Group, composto por 35 entidades e players nas indústrias de tecnologia e defesa. O […]

Um a cada quatro adolescentes ou jovens em idade escolar já consumiu cigarro eletrônico no Brasil, segundo pesquisa da Universidade Estadual de Pelotas. Para discutir essa realidade nas escolas do Paraná, o deputado estadual Evandro Araújo (PSD) convocou uma audiência pública nesta quarta-feira (6), às 14h, no Plenário da Assembleia Legislativa. Especialistas e representantes das […]

O caso em questão trata de irregularidades na emissão de empenhos para o pagamento de bens e serviços com recursos públicos, que geraram um prejuízo total de quase R$ 90 mil ao erário e envolve o ex-prefeito, uma ex-secretária da Fazenda, um ex-diretor de departamento, um ex-secretário do Município e outras duas ex-servidoras. Os valores foram gastos com despesas de viagem. Os ilícitos chegaram ao conhecimento do MP por meio do Observatório Social de Goioerê.

Prestações de contas

Candidatas, candidatos e partidos políticos que disputaram o 1º turno das Eleições Municipais de 2024 tinham até ontem (5) para encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas de campanha. Além da prestação de contas, também terminou ontem o prazo para que os candidatos removam as propagandas eleitorais referentes a essa etapa do pleito.

Reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ontem (5) do 2º Simpósio Liberdade Econômica. O evento reuniu empresários, acadêmicos e parlamentares para debater a regulamentação da reforma tributária,. Pacheco disse esperar que o PLP n° 68/2024, que trata sobre o tema, encaminhado ao Congresso pelo Poder Executivo para regulamentar a Emenda Constitucional n° 132, da reforma tributária, seja aprovado pelo Senado até o fim do ano.

Emendas parlamentares

Rodrigo Pacheco informou ainda que “aguarda a apreciação”, pela Câmara, do projeto com regras de transparência à execução das emendas parlamentares ao Orçamento, para priorizar a votação da matéria no Senado. Ele defendeu a aprovação do “texto de consenso” entre as duas Casas até o fim de novembro.