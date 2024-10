Informe da Redação

Avançaram as discussões sobre o Projeto de Lei n° 543/2024 na Assembleia Legislativa do Paraná. O texto foi analisado na Comissão de Segurança Pública. A proposta prevê a criação dos Quadros de Oficiais Especialistas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Na prática, ele regulamenta o acesso de praças (de soldado a subtenente) à carreira de oficiais.

O PL de Jair Bolsonaro está na chapa do PSD, encabeçada por Pimentel e com Paulo Martins como vice. Houve conversas de que Bolsonaro poderia estar em Curitiba para participar de um evento político de Cristina Graeml, no entanto, com a decisão de neutralidade, Bolsonaro não deverá visitar a capital paranaense.

Informou o Blog Politicamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já comentou com pessoas próximas que não vai tomar lado no segundo turno da eleição de Curitiba, na disputa entre Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB). Segundo informado, como Eduardo quanto Cristina são identificados com a direita, o ex-presidente não vai participar da eleição.

A campanha “Doe uma História, Inspire um Futuro”, do Conselho de Ações Solidárias da Assembleia Legislativa do Paraná, arrecada livros infantis e juvenis até 31 de outubro no hall do Prédio Administrativo. Incentivar doações Iniciada neste mês das Crianças, a ação visa incentivar doações, destacando o impacto da leitura no desenvolvimento das novas gerações, especialmente […]

Corrida pela cidadania A Itália concedeu 11,2 mil cidadanias a brasileiros em 2022, segundo dados mais recentes. Os países da União Europeia concederam a 25,9 mil brasileiros no mesmo ano, aumento de 26% em relação a 2021. O debate que avança no Parlamento da Itália sobre forte restrição para concessão de cidadania causou correria no […]

O governador do Paraná, Ratinho Junior assina nesta quinta-feira (24), às 9h, autorização de abertura de edital no valor de R$ 100 milhões, recursos oriundos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência do Paraná, destinados para a execução de projetos que atendam crianças e adolescentes em todo o Estado. Esse é o maior edital de repasses às instituições e atenderá as linhas fundamentais previstas no Estatuto da Criança e Adolescente.

Em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, municípios do Paraná nos quais haverá segundo turno nas eleições de 2024, os índices de abstenções no primeiro turno foram altos, atingindo 27,74%, 27,27% e 23,98%, respectivamente. Para evitar a abstenção, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lançou uma campanha para incentivar os eleitores a comparecerem às urnas nesses três municípios no dia 27 de outubro.

Os ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) negaram o recurso dos advogados da ex-governadora Cida Borghetti (PP) que solicitavam o pagamento da aposentadoria especial. Cida esteve no comando do governo do Paraná por nove meses em 2018. A decisão foi por unanimidade. Os ministros acompanharam o voto da ministra Cármen Lúcia, que havia negado, monocraticamente, o pedido do benefício dias antes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), afirmou que tem buscado o diálogo para encontrar uma solução para as dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. No mês passado, o Plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar 121/24, do Senado, que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, destinado a promover a revisão dos termos das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União.