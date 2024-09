Informe da Redação

Só após as eleições

As sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Paraná serão interrompidas no mês de setembro e deverão retornar apenas após ás eleições municipais de 2024. Segundo a Casa, o plenário irá passar por obras para a troca de iluminação e, por conta disso, não será possível utilizar o espaço.

Barros na estrada

A partir desta quarta-feira (4), o estado do Paraná verá uma mudança importante na Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços. A ex-deputada federal Christiane Yared assume a pasta no lugar de Ricardo Barros, que entrará em férias para dedicar mais tempo a estratégia política do Progressistas nas eleições municipais em todo o Paraná. No Estado, o PP tem 138 candidatos a prefeito e 118 a vice-prefeito.

Deputado réu

Por unanimidade de votos, os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná receberam a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o deputado estadual Ricardo Arruda (PL). O parlamentar, que agora é réu, vai responder pelos crimes de associação criminosa, desvio de dinheiro público e tráfico de influência. O Órgão ainda determinou a imediata comunicação à Alep.

Quedas do Iguaçu

O prefeito de Quedas do Iguaçu, Élcio Jaime da Luz (PSD), foi alvo de uma ação de improbidade administrativa proposta pelo MPPR. A ação foi distribuída ao juiz Gustavo Daniel Marchini. A denúncia inclui também o ex-secretário municipal de Planejamento, Elias da Silva, que é primo do prefeito, e o casal Emerson Rodrigues do Prado e Micheli Silveira — que também são primos de Élcio e Elias.

Ação

Segundo o MP, o prefeito e o ex-secretário teriam articulado para que Emerson e Micheli se beneficiassem do uso de um bem público. Segundo o MP, trata-se de uma casa de apoio aos veranistas mantida pela administração de Quedas do Iguaçu na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, para uso de munícipes.

Endereço Certo

Os títulos de eleitor de Guaratuba, com indícios de fraude, estão na mira da Justiça Eleitoral da cidade. A suspeita veio depois de uma operação de combate a crimes eleitorais da Polícia Federal, batizada de Endereço Certo. A ordem para o “pente-fino” nos títulos eleitorais partiu da juíza eleitoral Giovanna de Sá Rechia, da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba. O objetivo é levantar a quantidade de alistamentos, bem como transferências realizadas em Guaratuba e que possam ter usado atestados médicos de postos de saúde do município como comprovantes de vínculo com a cidade.

Repasse estadual

O Governo do Paraná repassou cerca de R$ 916,8 milhões aos municípios do Estado no mês de agosto. Desse total, R$ 800,2 milhões foram oriundos do ICMS, tributo que representa cerca de 25% das receitas totais paranaenses. A região Oeste foi beneficiada com R$ 53,6 milhões. Cascavel recebeu R$ 20,7 milhões, Foz do Iguaçu foi contemplada com R$ 17,6 milhões, e Toledo com R$ 15,3 milhões.

Comissionados STF

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 769/24 que cria 160 funções comissionadas no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal, divididas entre os gabinetes dos ministros e pagas com recursos da Corte. Conforme a proposta, a criação das funções comissionadas custará R$ 6,5 milhões neste ano, já considerados os gastos com 13º salário e férias. Para 2025 e 2026, o montante previsto é de R$ 7,8 milhões a cada ano.