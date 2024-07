Informe da Redação

“Reta final”

A primeira semana de julho abriu o que se pode chamar da “reta final” das pré-campanhas. Todos os partidos (e candidatos) agora aceleram o passo para se prepararam para realizar, entre 20 de julho e 5 de agosto, convenções partidárias para definir coligações e selar as candidaturas de prefeito, vice-prefeito e vereador. E vale lembrar que o que estava certo até o dia da convenção pode não se concretizar e o que vai valer mesmo é o que estiver registrado na ata que será apresentada ao Cartório Eleitoral. Até lá, façam suas apostas…

Eleições Corbélia

O ex-secretário da Casa Civil de Cascavel, Thiago Stefanello lançou oficialmente sua pré-candidatura à Prefeitura de Corbélia pelo Partido Progressistas (PP). O evento contou com a presença de deputados estaduais, federais e lideranças regionais, o que evidencia o apoio político à candidatura.

Programa de acolhimento

O vereador Marcelo Picoli cobrou o Poder Público de Santa Tereza do Oeste para a criação de um programa de acolhimento para a população de rua de Santa Tereza. No inicio desse mês, o vereador flagrou descasos com a população em situação de rua e realizou doação de cobertores e alimentos.

Projetos ambientais

A Justiça Federal vai começar a liberar nos próximos dias parte dos recursos da Petrobras referente à indenização do Estado pelo acidente ambiental causado pela empresa no Rio Iguaçu, em julho de 2000. Os valores serão utilizados para a execução imediata de seis projetos, no valor total de R$ 11.196.713,85, cerca de 1% da verba compensatória total que, com juros e correções, é atualmente de R$ 1,2 bilhão.

Punição Federações

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que impede uma federação partidária de participar das eleições se um dos partidos que a integra não prestar contas anuais à Justiça Eleitoral. Para as legendas, a restrição criada pela resolução não está prevista na legislação e poderá impedir a participação de algumas federações partidárias nas eleições.

Bolsonaro indiciado

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso. Conforme regras do TCU, os presentes de governos estrangeiros deviam ser incorporados ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, setor da Presidência da República responsável pela guarda dos presentes, que não poderiam ficar no acervo pessoal de Bolsonaro.

Moro critica

O ex-juiz e atual senador, Sergio Moro (União Brasil), criticou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela PF. O congressista comparou o caso ao do presidente Lula (PT), que também teve o recebimento de presentes internacionais questionado durante a Lava Jato. “Lula não foi indiciado por peculato por se apropriar de presentes que recebeu na Presidência. Mesmo durante a Lava Jato tudo foi tratado como uma infração administrativa dada à ambiguidade da lei”, declarou Moro.

LDO em agosto

A votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ficar para agosto. A informação é do relator da matéria, senador Confúcio Moura (MDB). Segundo o parlamentar, não há tempo hábil para analisar as emendas apresentadas ao relatório preliminar do PLDO até o dia 17 de julho, quando o Congresso Nacional entraria em recesso parlamentar.