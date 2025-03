Hugo Motta avisa que projeto de isenção será alterado “com certeza”

Brasil - “O Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão a melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país”. A afirmação é do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao receber o projeto de lei que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000, das mãos do presidente Lula (PT) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto.

Com um impacto previsto de R$ 25,84 bilhões sobre os cofres do governo federal em 2026, o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda será financiado por meio da taxação de cerca de 141,3 mil pessoas que ganham mais de R$ 50 mil por mês. O governo também pretende tributar a remessa de dividendos para o exterior, em qualquer valor e apenas quando o dinheiro for destinado a cidadãos estrangeiros.

Apesar das controvérsias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a proposta terá impacto “neutro” sobre a arrecadação do governo, apenas ”redistribuindo” a renda. “É um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e que busca a justiça social. Com ele, não se pretende arrecadar mais, nem arrecadar menos. Com ele, se pretende fazer justiça, garantir que as famílias até essa faixa de renda possam ter até o final do mês um alento, um aconchego maior”, disse.

Mais discussão

Por sua vez, Motta declarou que não pode haver “justiça social” no país se não tiver “responsabilidade fiscal”. O presidente da Câmara afirmou que o Congresso poderá ajudar para fazer uma proposta “mais abrangente”. “Nós queremos discutir, ministro Haddad, também pontos importantes no que diz respeito às isenções tributárias que hoje o Brasil tem. Eu penso que é um ponto importante, que o Congresso pode ajudar nessa discussão e poder, quem sabe, nessa proposta que traz a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5 mil, talvez fazer algo mais abrangente para o país e entregarmos, como falei aqui, uma proposta que atenda principalmente às pessoas que mais precisam. Mas não percamos nunca a nossa responsabilidade de garantir que o Brasil possa seguir investindo e cuidando daquilo que mais importa, que é o futuro das nossas próximas gerações”, disse.