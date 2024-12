Governador Ratinho Junior é aprovado por 81% dos paranaenses, aponta Quaest

O governador Ratinho Junior tem aprovação de 81% entre paranaenses, segundo uma pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira (12). O índice de desaprovação no sexto ano de gestão é de apenas 15% e 4% não souberam responder.

Ainda de acordo com a sondagem, 58% dizem que o Paraná está melhorando e apenas 7% apontam que está piorando. O indicador leva em consideração o atual momento do estado, com um salto de 8,9% no PIB nos últimos cinco anos, a menor taxa de desemprego da década e os maiores níveis de investimentos públicos da história, com obras de infraestrutura em andamento.

Para aprofundar melhor a percepção dos paranaenses, a Quaest perguntou a avaliação da população em relação a alguns temas específicos. Ratinho Junior tem 63% de avaliação positiva em geração de emprego e renda, 62% em educação, 59% em infraestrutura e mobilidade e 53% em habitação.

A pesquisa ainda mostra que 76% dos paranaenses acreditam que a situação do estado está melhor do que outras unidades da Federação e apenas 12% consideram o oposto.