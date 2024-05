Em Cascavel, presidente do TRE-PR apresenta desafios para as eleições de 2024

Cascavel – Um dia após o feriado do Dia do Trabalhador, o presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, esteve em Cascavel cumprindo agenda com vistas às eleições municipais de outubro. Em compromisso na Apae de Cascavel, Bengtsson participou de uma ação do Tribunal Eleitoral com o propósito de facilitar o acesso aos serviços eleitorais, como alistamento eleitoral e a revisão de transferência do Título de Eleitor para alunos PCD (Pessoa com Deficiência) acima dos 16 anos.

A inclusão de pessoas com deficiência é um dos principais eixos da atual gestão do TRE-PR. O objetivo é incentivar que as pessoas com deficiência atuem como eleitores, mesários e também como candidatos nas eleições. Ao final da ação, o presidente do TRE-PR concedeu entrevista à reportagem do jornal O Paraná e explicou como o Tribunal Eleitoral está se preparando para os desafios das eleições municipais de 2024.

Nas eleições de 2022, a região Oeste do Paraná atingiu a marca de 1 milhão de eleitores e agora, para as eleições de 2024, existe a possibilidade de realização de segundo turno em duas cidades do Oeste. Além de Cascavel, Foz do Iguaçu também que atingiu 200 mil eleitores no ano de 2023.

No entanto, apesar dos números, segundo Bengtsson, o maior desafio do TRE é exatamente o aumento no número de eleitores. “O prazo agora vai encerrando. 8 de maio é o prazo final para o alistamento eleitoral. Neste final de semana, tanto em Cascavel como Foz do Iguaçu, haverá um mutirão das 9 às 17 horas para fazer com que as pessoas que não se alistaram ainda venham se alistar eletronicamente”, reforçou.

Segundo ele, um estado com um maior número de eleitores é mais relevante politicamente. “A nossa maior preocupação no momento é essa, fazer com que o maior número de pessoas venha se alistar. Um estado é mais relevante politicamente quanto mais eleito ele tiver”, completou.

De acordo com o presidente, o TRE tem visto um bom engajamento do público jovem com o processo eleitoral e isso é fruto de um trabalho desenvolvido pelo Tribunal.“Já está havendo uma mobilização. Nós percorremos, nesses últimos meses, diversos colégios públicos aqui no estado do Paraná e estamos vendo que está havendo um engajamento de jovens para participar do processo eleitoral.”

Bengtsson, também informou que a Corte Eleitoral já está preparada para os desafios de um eventual segundo turno tanto em Cascavel, como Foz do Iguaçu. “Nós já estamos preparados com relação aos outros municípios que têm essa possibilidade. O nosso trabalho é normal, porque nós temos que estar preparados para uma eventualidade de um segundo turno; já estamos preparados para isso”, finalizou.

