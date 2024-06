Direção estadual do Podemos confirma aliança com Pacheco em Cascavel

O presidente estadual do Podemos, Gustavo Castro, confirma na manhã desta sexta-feira (7), em reunião programada no Hotel Copas Verdes, às 8h30, o apoio da legenda ao projeto do PP para disputa da Prefeitura de Cascavel nas Eleições 2024. Castro e o deputado Marcio Pacheco, pré-candidato do PP a prefeito de Cascavel, estão com diálogo bastante “afinado” para selar a aliança que deve ser confirmada hoje.

Já nas primeiras horas desta sexta-feira, o deputado participa de programas de rádios locais sobre o COGESP (Conselho de Gestores de Segurança Pública) e, na sequência tem encontro com o presidente estadual do Podemos.