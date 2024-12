Deputado Tiago Amaral leva experiência da Alep para administrar Londrina

Paraná - Após 10 anos como parlamentar, o deputado Tiago Amaral (PSD) deixa a Assembleia Legislativa do Paraná para assumir o cargo de prefeito de Londrina, localizada na região Norte do Estado. Amaral foi eleito no segundo turno, com mais de 140 mil votos. Para o deputado, a convivência com os colegas e o aprendizado no Legislativo serão de grande valia para administrar a segunda maior cidade do Paraná a partir do dia 1° de janeiro de 2025, quando tomará posse.

“Foi uma honra servir o povo paranaense na Assembleia nesses 10 anos. Trabalhamos intensamente, conquistando recursos e obras para dezenas de municípios, especialmente Londrina, além de aprovar projetos de lei relevantes para o Paraná. Sempre acreditei que política não se faz sozinho, mas com união e propósito. Levo da Assembleia as melhores lembranças e um aprendizado valioso”, afirmou Amaral.

Desafios e Parcerias na Prefeitura de Londrina

O parlamentar também comentou a relação entre a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Londrina, além de abordar os desafios dos próximos quatro anos. “Agora, com a confiança do povo de Londrina, inicio esse novo desafio. As portas da nossa Prefeitura estarão abertas aos amigos parlamentares, a quem também peço apoio para que, juntos, possamos continuar fazendo o melhor por Londrina e todo o Paraná”, disse Amaral.

Reeleito deputado estadual em 2022, Tiago Amaral está no terceiro mandato. Atualmente, ele ocupa a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a principal comissão da Assembleia Legislativa. Formado em Direito, Amaral atuou como advogado com foco em Gestão Pública e Direito Público. Além disso, exerceu a função de Controlador-Geral do Paranacidade, instituição responsável por estimular o desenvolvimento dos municípios. Amaral assumiu como deputado estadual em janeiro de 2015.

Mudanças na Assembleia Legislativa

A eleição de Tiago Amaral para a Prefeitura de Londrina provoca mudanças na Assembleia Legislativa do Paraná. O segundo suplente, o ex-deputado Wilmar Reichembach (PSD), deverá assumir o cargo a partir de 2025. Isso ocorre porque o primeiro suplente, deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), já ocupa uma vaga no Parlamento, substituindo Márcio Nunes (PSD), atual secretário de Estado do Turismo. Com a ida de Amaral para a Prefeitura, Bazana assume definitivamente o mandato, deixando a suplência para Reichembach.