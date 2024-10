Tiago Amaral (PSD) é eleito prefeito de Londrina

O candidato Tiago Amaral, do PSD, será o novo prefeito de Londrina. Ele venceu as eleições na cidade do norte paranaense. Tiago “enfrentou” no 2º turno a candidata Professora Maria Tereza, do PP.

Com 91% das urnas apuradas, o candidato do PSD já somava mais de 131 mil votos, contra 101 mil da candidata do PP.