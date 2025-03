Com 1º escalão completo, Ratinho deverá oficializar reforma na segunda-feira

Paraná - Após dias de articulação, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), finalmente conseguiu montar seu tabuleiro político e organizar o time que comandará o Estado nos próximos meses. A peça que faltava para destravar a reforma no secretariado era o “sim” de Rafael Greca. O ex-prefeito de Curitiba aceitou o convite para assumir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, movimento que reforça sua presença no cenário político e abre caminho para outras mudanças no primeiro escalão do governo.

De acordo com fontes próximas ao Palácio Iguaçu, a nomeação de Greca já está definida e representa um movimento estratégico tanto para o ex-prefeito quanto para o governador. Embora Greca tivesse interesse em comandar a Secretaria das Cidades, essa pasta está sendo reservada para Guto Silva, atual secretário do Planejamento, numa clara sinalização de que ele pode ser o escolhido para a sucessão de Ratinho Junior em 2026.

Nova configuração

Com a confirmação de Greca no Desenvolvimento Sustentável, outras mudanças no secretariado começam a se concretizar. O ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, vai para a Secretaria do Turismo, substituindo Márcio Nunes, que já prepara sua transição para outra função dentro do governo, possivelmente na pasta da Agricultura.

Já para a Secretaria do Planejamento, um dos nomes mais cotados é o do ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Além deles, outros ex-prefeitos que desempenharam papel fundamental nas eleições de 2018 e 2022 devem ser contemplados com cargos no segundo escalão.

De olho em 2026

Segundo informações, a decisão de Rafael Greca de aceitar a pasta não é apenas uma questão administrativa, mas, sim, um movimento calculado de olho nas eleições de 2026. Fora da Prefeitura de Curitiba, o ex-prefeito viu no convite de Ratinho Junior a oportunidade de manter-se politicamente relevante e, principalmente, ampliar sua influência no interior do estado.