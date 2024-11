Codesul: Encontro discute planejamento integrado na “Visão Regional 2040”

Representantes dos quatro estados que integram o Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) reuniram-se ontem (31) no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para a apresentação da etapa VI do Planejamento Estratégico “Visão Regional 2040”. O objetivo é promover o desenvolvimento integrado entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Os estados respondem por cerca de 18% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

Técnicos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, contratada pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) para desenvolvimento do projeto, apresentaram os indicadores estratégicos, metas e propostas para a região do Codesul. Por meio de um diagnóstico, foram identificadas as principais demandas, possibilidades e gargalos que podem ser desenvolvidos em conjunto para promoção do desenvolvimento integrado.

Segundo o vice-governador do Paraná, Darci Piana, por terem economias muito parecidas, é essencial o desenvolvimento de um plano conjunto entre os estados. “Os problemas são comuns. Questões de infraestrutura, de escoamento de produção, de competitividade, são todos assuntos que são muito similares para os estados. Então nada mais inteligente que a gente poder organizar, e pensar juntos o futuro da região, que terá desafios importantes para os próximos anos”, ressaltou.

Ações perenes

O secretário do Planejamento do Paraná, Guto Silva, destacou que o plano de desenvolvimento integrado garantirá que as ações sejam perenes. “Nosso objetivo é amadurecermos instrumentos de longo prazo, para que isso possibilite que os futuros governantes dos estados possam ter uma bússola para seguir nesses próximos anos. É um processo de muita construção, de escuta, e agora estamos agrupando tudo isso numa lógica de planejamento”, afirmou. “O momento é de finalização desse processo para que a gente possa implementar”.

Ao todo, são 28 objetivos estratégicos, com 65 indicadores e metas, além de 166 propostas de ação para pôr em prática o que está sendo desenhado dentro do plano de desenvolvimento. Elas estão reunidas dentro de nove eixos, que tem como temas agronegócio, infraestrutura, enfrentamento às mudanças climáticas. Além disso, combate à pobreza e desigualdades, energias renováveis, qualificação de serviços públicos e educação voltada às atividades portadoras de futuro.