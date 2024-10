Câmara de Cascavel reelege quase 60% dos vereadores; 9 cadeiras terão novos nomes

Dos 21 vereadores que compunham a Câmara de Cascavel, 12 conseguiram a reeleição nas eleições municipais de domingo (6). Sete dos candidatos não tiveram o mandato renovado, um não concorreu, e uma vereadora optou por disputar o Executivo. Os reeleitos foram Tiago Almeida, Edson Souza, Alécio Espínola, Carlos Xavier, Valdecir Alcantara, Sadi Kisiel, Policial Madril, Mazutti, Cleverson Sibulski, Cidão da Telepar, Dr. Lauri e Serginho Ribeiro.

A reeleição de quase 60% dos atuais parlamentares mostra que o eleitorado optou por valorizar a continuidade de projetos e ações implementadas pelos atuais vereadores. Por outro lado, sete parlamentares não conseguiram ser reconduzidos ao cargo: Pedro Sampaio, Misael Junior, Melo do Pastel, Beth Leal, Josias do Interlagos, Josué de Souza e Professor Santello. Além disso, Romulo Quintino optou por não concorrer à reeleição, enquanto a Professora Liliam tentou uma vaga no Poder Executivo, abrindo mão da disputa pela Câmara. O resultado das urnas para o Executivo, entretanto, não a favoreceu, encerrando sua participação no pleito deste ano.

Mais votado

O vereador Tiago Almeida foi o mais votado nas eleições de 2024 em Cascavel. Ele somou 4.243 votos, tendo a maior votação da história de Cascavel para a Câmara de Cascavel. Na sequência aparece Edson Souza, com 3.040 votos, Alécio Espínola com 2.670 votos, Carlos Xavier com 2.604 votos, Valdecir Alcantara com 2.510 votos, Sadi Kisiel com 2.365 votos. Dos novos parlamentares, o mais votado foi Hudson Moreschi, com 2.346 votos e Beatriz Alcantara Silva é a mais jovem, com apenas 22 anos.

Eleitos

1 – Tiago Rodrigues de Almeida

Republicanos – 4.243 votos

2 – Edson de Souza

MDB – 3.040 votos

3 – Alécio Espínola

PL – 2.670 votos

4 – José Carlos Xavier

Rrepublicanos – 2.604 votos

5 – Valdecir Alcantara Rodrigues

PP – 2.510 votos

6 – Sadi José kisiel

Republicanos – 2.365 votos

7 – Hudson Moreschi Jr

Podemos – 2.346 votos

8 – Sebastião Madril da Silva

PP – 2.330 votos

9 – Aldonir Cabral

PL – 2.328 votos

10 – Crysthofour Pereira de Almeida

PL – 2.287 votos