Câmara aprova LDO e alterações no PPA; oposição cobra audiências

A Câmara de Cascavel aprovou ontem (29), em primeira discussão, o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e as alterações no PPA (Plano Plurianual) para o período de 2022 a 2025. Ambos os projetos receberam apenas um voto contrário, da vereadora Professora Liliam (PT). Agora, as propostas seguem para votação final, marcada para esta quarta-feira (30), às 14h.

A LDO é uma das três peças que compõem a legislação orçamentária municipal, ao lado do PPA e da LOA, que representa o orçamento detalhado do município. A LDO define de forma ampla as ações previstas para 2025. Em novembro, será apresentada a LOA, com informações mais detalhadas e especificação das fontes de recursos. A elaboração da LDO começa com audiências públicas que envolvem a população e termina com a votação na Câmara.

Reclamação

A vereadora Professora Liliam, única a votar contra o projeto, criticou o pouco tempo para discussão da proposta. Ela afirmou que, mais uma vez, a Câmara de Cascavel não respeitou a lei que obriga a realização de audiências públicas para debate do tema. A vereadora pediu o adiamento da votação para permitir um debate mais aprofundado. Como o pedido foi negado, Liliam declarou que protocolaria um requerimento ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) pedindo intervenção no processo de aprovação da Lei Orçamentária de Cascavel.