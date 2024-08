Brasil e Colômbia cobram atas de eleição na Venezuela

MODERNIDADE

Idosos descobrem como navegar com segurança na internet e a proteger os dados pessoais

Conquistar independência e autonomia no mundo digital. Com esse objetivo o aposentado Cirço Lourenço dos Santos, veio até a Assembleia Legislativa do Paraná, para participar da primeira turma do “Workshop da Alep – Curso de Inclusão Digital – Celepar”, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (22) e lotou o espaço do plenário. “Quero aprender a […]