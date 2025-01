BNDES vai financiar R$ 6,38 bi de obras do novo pedágio do Paraná

Paraná - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a concessionária EPR Litoral Pioneiro assinaram um contrato de financiamento de R$ 6,38 bilhões para investimentos em rodovias no Paraná.

Os recursos serão utilizados para os projetos para duplicação de 350 quilômetros de rodovias e para a construção de terceiras faixas na BR-277 no trecho entre Curitiba e Paranaguá. De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, as obras vão aumentar em 66% a capacidade no transporte de cargas e reduzir em cerca de 20% o tempo de viagem nas estradas ampliadas, melhorando a segurança e a eficiência do sistema rodoviário paranaense.

Serão R$ 829 milhões em financiamento direto do BNDES e R$ 5,55 bilhões em emissão de debêntures, que são títulos de crédito de renda fixa emitidos pelo banco com o objetivo de captar recursos no mercado financeiro.

“É um setor extremamente estratégico para o escoamento da produção brasileira, ligando regiões importantes ao Porto de Paranaguá. A eficiência está no centro deste contrato. Prova disso são as tarifas, que são 31% menores do que nos contratos anteriores”, afirmou o diretor-presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga.

As obras devem iniciar até o terceiro ano de concessão e precisam ser entregues até o sétimo ano do contrato. Neste período, os trechos devem receber cerca de R$ 8 bilhões em investimentos. Uma parte deste montante será financiado pelo BNDES.