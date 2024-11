Audiência Pública vai debater a Qualidade do Ar Interior no Paraná

No dia 2 de dezembro de 2024, às 18h, será realizada uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 636/2024, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. O evento é gratuito e aberto ao público.

Além disso, o projeto propõe a criação da Política Estadual de Qualidade do Ar Interior, uma iniciativa pioneira para garantir ambientes mais saudáveis e seguros para a população. A audiência contará com especialistas renomados que discutirão os impactos da qualidade do ar interior para a saúde e bem-estar dos paranaenses.

Vale destacar que, desde 18 de julho de 2024, está em vigor no Paraná a Lei Estadual 22.060, que estabelece a Semana Estadual da Qualidade do Ar Interior.

Entretanto, a programação, que ocorre anualmente na semana do Dia Interamericano da Qualidade do Ar (14 de agosto), visa sensibilizar a população sobre a importância do ar em ambientes internos.

Palestrantes Confirmados

Os palestrantes convidados incluem: